В Киеве прошла акция «Красные линии для Зеленского»

Около 15 тысяч человек вышли в воскресенье, 8 декабря, в центре Киева на акцию «Красные линии для Зеленского», чтобы подкрепить требования оппозиции к президенту Владимиру Зеленскому перед встречей в «нормандском формате». Своих сторонников на Майдане собрали оппозиционные фракции в Верховной раде Украины «Европейская солидарность», «Батькивщина» и «Голос».

«Власть была так напугана, что назвала наше мирное и конструктивное вече майданом. Друзья, вы ошибаетесь. Майдан не такой», — заявил со сцены лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко. «Мы желаем успеха украинской делегации», — подчеркнул он.

«Да, 10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как ее уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования. Но вспомните: за последние три года прогресса в окончании войны почти не было. Мы просто каждый день пополняли статистику обстрелов, раненых и убитых», — написала в своем Facebook пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. (DW)