В Киеве митингующие требуют отставки Авакова

Акция протеста проходит возле здания министерства внутренних дел Украины в Киеве, активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова и увольнения руководства полиции Херсонской области, передает телеканал «112. Украина».

По информации телеканала, прийти к зданию МВД в Киеве людей призвал депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем, в том числе из-за убийства ветерана военной операции в Донбассе Виталия Олешко и нападения на советника Херсонского мэра Екатерину Гандзюк.

«Людей собралось уже несколько десятков, они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова, отстранить от должностей руководство полиции Херсонской области, поскольку люди говорят, что там есть конфликт интересов», — сказала корреспондент в эфире телеканала «112. Украина».

Мустафа Найем был одним из первых, кто призвал украинцев выйти на Майдан Независимости в Киеве в ноябре 2013 года в знак протеста против решения правительства Николая Азарова отложить подписание соглашения об ассоциации с ЕС. В дальнейшем акция стала массовой, получив название «евромайдан». В 2014 году Найем принял участие во внеочередных выборах в Верховную раду и стал депутатом от партии «Блок Петра Порошенко». Ранее полиция сообщила, что неизвестный облил работницу городского совета в украинском Херсоне кислотой. Пострадавшая с ожогами была госпитализирована. Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное тяжкое повреждение с целью запугивания». Кроме того, во вторник днем неизвестный застрелил в Бердянске Запорожской области бывшего участника военной операции в Донбассе, известного местного активиста Виталия Олешко с позывным «Сармат». Правоохранители завели уголовное дело по статье «умышленное убийство».

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