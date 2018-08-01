В Киеве митингующие требуют отставки Авакова

Акция протеста проходит возле здания министерства внутренних дел Украины в Киеве, активисты требуют отставки главы МВД Арсена Авакова и увольнения руководства полиции Херсонской области, передает телеканал «112. Украина».

По информации телеканала, прийти к зданию МВД в Киеве людей призвал депутат от партии «Блок Петра Порошенко» Мустафа Найем, в том числе из-за убийства ветерана военной операции в Донбассе Виталия Олешко и нападения на советника Херсонского мэра Екатерину Гандзюк.

«Людей собралось уже несколько десятков, они требуют отставки главы МВД Арсена Авакова, отстранить от должностей руководство полиции Херсонской области, поскольку люди говорят, что там есть конфликт интересов», — сказала корреспондент в эфире телеканала «112. Украина».

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| 2018-08-01T13:55:12+00:00 1 августа 2018, 14:25|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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