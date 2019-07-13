В Киеве из гранатомета стреляли в здание телеканала «112 Украина» ФОТО

В Киеве ночью субботы, 13 июля, неизвестный выстрелил из гранатомета в фасад здания телеканала «112 Украина». Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу столичной полиции в Facebook.

Как сообщается, около 4 часов ночи правоохранители получили сообщение о взрыве на улице Дегтяревской в Шевченковском районе Киева. Прибыв на вызов, правоохранители обнаружили повреждение фасада здания. На месте происшествия был обнаружен отстрелянный тубус гранатомета.

Отмечается, что правоохранители квалифицировали произошедшее как террористический акт. В городе введена спецоперация для задержания злоумышленника и причастных к правонарушению.

«Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины», — добавили в полиции.