В Киеве администрацию Порошенко забросали плюшевыми свиньями

Сегодня националисты проводили в центре Киева акцию против хищений в оборонной сфере. Около двух тысяч человек отправились с майдана Незалежности по Крещатику через Европейскую площадь, по улице Грушевского и далее через правительственный квартал к администрации президента, хотя сам глава государства сейчас в Полтавской области.

У здания администрации активисты наткнулись на кордон из правоохранителей. Пройти к администрации им не удалось, и они начали бросать плюшевые игрушки в сторону здания, некоторые попадали в силовиков. Кроме того, участники акции установили большую рогатку, из которой продолжили обстрел. Стычек с силовиками не было. Поводом для акции стали сообщения о масштабных хищениях в украинском оборонпроме.