В Киеве 8 и 9 декабря могут пройти массовые акции

8 и 9 декабря в Киеве заявлено проведение нескольких массовых акций, сообщает  РИА Новости.

В Главное управление Национальной полиции города Киева поступили сообщения от граждан и организаций, которые планируют провести акции в центральной части столицы. Количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек.

Для обеспечения правопорядка планируется привлечь три тысячи правоохранителей.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров «нормандской четверки». Ранее Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным.

| 2019-12-07T17:21:06+00:00 7 декабря 2019, 17:21|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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