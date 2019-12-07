В Киеве 8 и 9 декабря могут пройти массовые акции

8 и 9 декабря в Киеве заявлено проведение нескольких массовых акций, сообщает РИА Новости.

В Главное управление Национальной полиции города Киева поступили сообщения от граждан и организаций, которые планируют провести акции в центральной части столицы. Количество заявленных участников составляет несколько десятков тысяч человек.

Для обеспечения правопорядка планируется привлечь три тысячи правоохранителей.

В министерстве внутренних дел Украины призвали всех участников массовых акций проводить их мирно.

Напомним, 9 декабря в Париже состоится встреча лидеров «нормандской четверки». Ранее Владимир Зеленский рассказал об ожиданиях от встречи с Владимиром Путиным.