В Казахстане задержаны десятки митингующих

В Казахстане правоохранительные органы в четверг, 10 мая, задержали десятки участников несанкционированных митингов, организованных оппозиционером Мухтаром Аблязовым в различных городах страны. Сторонники одного из основателей движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК) вышли на улицы, требуя от властей освободить политических заключенных и положить конец пыткам, сообщает агентство «Фергана».

Наиболее многочисленная акция состоялась в Алматы. На улице Панфилова в центре города собрались свыше ста человек с синими шарами («визитной карточкой» сторонников Аблязова) и транспарантами, передает Reuters. Корреспондент агентства видел, как полицейские задержали не менее 50 человек.

Радио «Азаттык», в свою очередь, сообщает о 70 задержанных. По данным журнала Vласть, в их числе оказались и случайные прохожие. Пресс-служба департамента внутренних дел Алматы позднее объявила, что всех задержанных доставили в РУВД «для выяснения обстоятельств».

В Астане антиправительственная акция прошла на улице Космонавтов рядом с дипломатическими представительствами европейских государств. Десятки собравшихся скандировали: «Свободу политзаключенным!», «Бостандык!» («Свободу!»), «Позор!» Согласно сообщениям, сотрудники полиции и спецназ активно задерживали участников митинга. Однако данных о количестве задержанных нет. Официальных комментариев по этому поводу также не поступало.

В Актюбинске несколько десятков человек собрались у здания областного акимата (администрации). По окончании акции полицейские, после небольшой потасовки, задержали нескольких ее участников.

В Чимкенте несколько десятков человек растянули транспарант «Нет пыткам. Свободу политзаключенным» на городской площади. Полиция не препятствовала активистам. На центральную площадь Семея (города в Восточно-Казахстанской области) также вышли несколько десятков человек, чтобы, по их словам, «выразить солидарность с людьми, которые сидят без вины». Полицейские призывали собравшихся разойтись, однако задержаний не было.

Акции протеста были приурочены к визиту в Казахстан официальной миссии Европейского парламента (10-11 мая), которая, как ожидается, оценит, как Астана выполняет взятые на себя обязательства по соблюдению прав человека.

Русская служба DW

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