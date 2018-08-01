В Казахстане заблокировали турецкое СМИ

Турецкое издание Нurriyet Daily News опубликовало снимки отдыхающего в Бодруме президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Материал, скриншоты которого уже растиражированы многими республиканскими СМИ, в самом Казахстане не открывается.

На фото человек, похожий на Назарбаева, плавает, затем стоит на берегу, а другой мужчина подает ему полотенце. По информации турецкого СМИ, центральноазиатский лидер отдыхает в этих местах ежегодно на протяжении последних 9 лет. Также сообщается, что президент побывал на яхте у казахстанского олигарха Алиджана Ибрагимова.

По официальной информации, с 23 июля Нурсултан Назарбаев находится в краткосрочном отпуске.

Незадолго до отпуска Назарбаев посетил «жемчужину Казахстана» озеро Алаколь и всячески его хвалил, сравнивая с Турцией. «Я был в Алаколе, как вы знаете. Это уникальная курортная зона вместе с Балхашским побережьем. Алиджан Ибрагимов, яхту которого, по информации турецкого ресурса, посетил Назарбаев, — один из наиболее влиятельных олигархов в стране. Он занимает пятую строчку в рейтинге самых богатых казахстанцев по версии Forbes. Вместе с партнерами, Ибрагимов руководит группой ERG, которая специализируется на добыче полезных ископаемых и владеет следующими производственными активами в Казахстане: ТНК «Казхром», Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение (ССГПО), «Алюминий Казахстана», Казахстанский электролизный завод (КЭЗ), Евроазиатская энергетическая корпорация (ЕЭК), «Шубарколь Комир» и ТОО «ТрансКом». Фактически группа контролирует треть горно-металлургического сектора республики.

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