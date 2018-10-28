В Казахстане вновь заговорили о судьбе денег из ЕНПФ, вложенных в МБА

Национальный Банк Казахстана на регулярной основе проводит мониторинг рыночной стоимости государственных ценных бумаг Азербайджанской Республики, имеющихся в портфеле пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), и при необходимости готов принять соответствующие меры в отношении данных инвестиций, — сообщил накануне глава управления по защите прав потребителей финансовых услуг и внешних коммуникаций Национального банка Казахстана Александр Терентьев.

С его слов, в настоящее время облигации Международного Банка Азербайджана (МБА) в портфеле пенсионных активов ЕНПФ отсутствуют. Имевшиеся облигации МБА были обменены в процессе добровольной реструктуризации внешних обязательств банка, завершившейся 1 сентября прошлого года.

Представитель Нацбанка напомнил, что все облигации МБА были обменены в процессе добровольной реструктуризации, закончившейся 1 сентября прошлого года: «По условиям обмена взамен облигаций МБА на сумму 250 млн. долларов США со сроком погашения в 2024 году и купонной ставкой 8,25% годовых были получены государственные ценные бумаги Азербайджанской Республики номинальной стоимостью 258,3 млн. долларов США со сроком погашения в 2032 году и купонной ставкой 3,5% годовых. Номинальная стоимость полученных ценных бумаг в размере 258,3 млн. долларов США включает 8,3 млн. долларов США в качестве компенсации за начисленное купонное вознаграждение по облигациям МБА за период с 9 апреля 2017 года по 31 августа 2017 года».

Говоря о рисках, местный банковский эксперт Акрам Гасанов сообщил #, что за возврат этих средств отвечает Азербайджанское государство, а это обстоятельство практически исключает риски. Что же касается мер, затронутых в заявлении Терентьева, по данным местного аналитика, они уже приняты: «Облигации МБА обменяли на облигации государства. Формально у них сейчас может быть только одна мера: судиться с Азербайджаном, если не заплатим в случае дефолта», — сообщил Гасанов.

Между тем, как сказал в беседе с # заместитель директора Центра исследований прикладной экономики (Астана, Казахстан) Олжас Тулеуов, искать глубинный смысл в этих словах Терентьева не стоит, поскольку упомянутым заявлением, скорее всего, просто хотели сказать общественности, что ситуация под контролем. «В Казахстане наблюдался широкий общественный резонанс, вызванный дефолтом МБА, бумаги которого были в портфеле ЕНПФ. В этой связи Нацбанку Казахстана пришлось объясняться. Позже эти облигации обменяли на государственные ценные бумаги, о которых и идет речь в сообщении. Видимо, имеется ввиду очередной риск дефолта, вероятность которого теперь, конечно, очень невелика в отношении облигаций правительства Азербайджана. Что же касается мер (которые готовы, со слов Терентьева, предпринять при необходимости в Казахстане, — Ред), вероятно, имеется ввиду процесс реструктуризации долга в случае дефолта, и другие усилия по митигации негативных последствий для ЕНПФ», — сказал Тулеуов.

Напомним, что облигации МБА на сумму 250 млн. долларов были обменены на ГЦБ Республики Азербайджан, которые стоят 258,3 млн. долларов США. Разница в суммах компенсирует вознаграждение по ценным бумагам МБА с апреля по август (включительно) 2017 года.

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