В Казахстане убит призер Олимпиады Денис Тен

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

Инцидент произошел в четверг днем на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с автомобиля Тена. Спортсмен заметил это, началась потасовка, в результате которой преступники ударили фигуриста ножом.

Поимкой подозреваемых занимается весь личный состав департамента внутренних дел города.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира — 2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

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| 2018-07-20T07:01:29+00:00 20 июля 2018, 11:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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