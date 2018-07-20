В Казахстане убит призер Олимпиады Денис Тен

Бронзовый призер Олимпиады в Сочи казахстанский фигурист Денис Тен скончался от ножевого ранения в Алма-Ате, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства здравоохранения Казахстана.

Инцидент произошел в четверг днем на пересечении улиц Курмангазы и Байсеитовой. Двое неизвестных пытались украсть зеркала с автомобиля Тена. Спортсмен заметил это, началась потасовка, в результате которой преступники ударили фигуриста ножом.

Поимкой подозреваемых занимается весь личный состав департамента внутренних дел города.

Денису Тену было 25 лет. Помимо бронзы в Сочи, он выиграл серебро чемпионата мира 2013 года, бронзу чемпионата мира — 2015. С 2004 по 2010 год тренировался в Москве под руководством Елены Буяновой и Татьяны Тарасовой. Затем переехал в США, где работал с Фрэнком Кэрроллом. Впоследствии сотрудничал с российским специалистом Николаем Морозовым.

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