В Казахстане создано еще одно новое министерство и назначен его глава

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Магзума Мирзагалиева министром экологии, геологии и природных ресурсов.

Как передает Sputnik Казахстан, об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Назначить Мирзагалиева Магзума Маратовича министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан», – говорится в тексте документа, опубликованном в понедельник на сайте президента. Ранее Токаев своим указом постановил образовать Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана.

Новому министерству будут переданы функции и полномочия Министерства энергетики в области формирования и реализации государственной политики охраны окружающей среды, обращения с твердыми бытовыми отходами, охраны, контроля и надзора за рациональным использованием природных ресурсов; Министерства сельского хозяйства – в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения, лесного хозяйства; Министерства индустрии и инфраструктурного развития – в сфере государственного геологического изучения, воспроизводства минерально-сырьевой базы.