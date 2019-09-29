В Казахстане смартфон убил школьницу

28 сентября в частном доме в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области произошла трагедия, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой районный акимат.

14-летняя школьница Абзалбек Алуа Асетқызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девочке травмы, несовместимые с жизнью.

Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетней признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница заснула, слушая музыку. Гибель ребенка зарегистрирована как несчастный случай.