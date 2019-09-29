В Казахстане смартфон убил школьницу

28 сентября в частном доме в селе Бастобе Каратальского района Алматинской области произошла трагедия, сообщает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой районный акимат.

14-летняя школьница Абзалбек Алуа Асетқызы уснула ночью с включенным на зарядку мобильным телефоном. Под утро аккумуляторная батарея смартфона взорвалась, причинив девочке травмы, несовместимые с жизнью.

Приехавшие на место происшествия полицейские не обнаружили на теле несовершеннолетней признаков насилия. По одной из версий, девятиклассница заснула, слушая музыку. Гибель ребенка зарегистрирована как несчастный случай.

| 2019-09-29T00:51:38+00:00 29 сентября 2019, 05:35|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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