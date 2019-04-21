В Казахстане разбился легкомоторный самолет

Легкомоторный самолет потерпел крушение на аэродроме в Караганде в воскресенье.

Об этом сообщила пресс-служба Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана, передает ТАСС.

«Сегодня в 16:25 при выполнении тренировочного полета и заходе на посадку произошла катастрофа воздушного судна легкой авиации тип FK14 Полярис на аэродроме Балапан (Караганда). По предварительной информации экипаж — два человека погибли», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, по данному авиационному происшествию «управлением по расследованию авиационныx происшествий МИИР Казахстана будет начато расследование».