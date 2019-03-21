В Казахстане прошла акция протеста против переименования столицы

Полиция Казахстана в четверг задержала около 20 человек, протестовавших против переименования столицы этой центральноазиатской страны в честь бывшего президента Нурсултана Назарбаева по предложению его преемника Касым-Жомарта Токаева, сообщает Голос Америки.

Бывший спикер Сената Казахстана Токаев, который принял на себя президентские полномочия до конца срока, истекающего в апреле 2020 года, заявил в среду, что столица Астана должна быть переименована в Нурсултан.

Парламент немедленно проголосовал в поддержку этого предложения. Однако процедура переименования еще не завершена, и некоторые местные жители выступают против переименования города – уже в четвертый раз менее чем за 60 лет.