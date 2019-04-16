В Казахстане обсуждают Каспий

В столице Казахстана, городе Нур-Султан проходит второе заседание Рабочей группы высокого уровня по вопросам Каспийского моря, передает Агентство Анадолу со ссылкой га пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

Участники двустороннего заседания продолжают согласование проекта Соглашения о методике установления прямых исходных линий на Каспийском море, а также обсудить вопросов, касающихся имплементации положений Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации достигнутых договоренностей и поручений глав государств, говорится в сообщении.

Механизм пятисторонних регулярных консультаций высокого уровня создан решением президентов «каспийской пятерки» для эффективного выполнения Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и обзора сотрудничества на Каспии.