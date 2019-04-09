В Казахстане назвали дату досрочных президентских выборов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во вторник объявил о проведении 9 июня досрочных президентских выборов, сообщает Голос Америки.

Этому предшествовала мартовская неожиданная отставка многолетнего лидера этой страны Нурсултана Назарбаева.

«Уважаемые соотечественники! Я принял решение о проведении внеочередных выборов Президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года», – заявил в телевизионном обращении Токаев, который пришел на смену Назарбаеву после его отставки.

«Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегии Елбасы», – сказал он, назвав Назарбаева его конституционным титулом, который переводится, как «Лидер нации».

«Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо!» – добавил он.

Токаев отметил, что перед принятием решения он советовался с Назарбаевым и другими высшими должностными лицами, включая дочь экс-президента Даригу Назарбаеву.

Тем временем, как сообщил сайт kursiv.kz со ссылкой на помощницу политика Сауле Мустафаеву, спикер сената Казахстана Дарига Назарбаева не планирует баллотироваться на пост главы государства.