В Казахстане изучают латинский алфавит

В Национальной библиотеке Казахстана организованы бесплатные курсы казахского языка с использованием нового алфавита на латинице.

После решения первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о переходе на латинский алфавит в Национальной библиотеке были организованы бесплатные курсы казахского языка.

Директор музея при Национальной библиотеке и преподаватель казахского языка Молдир Баймухамедова сообщила агентству «Анадолу», что отделение по изучению казахского языка было открыто в библиотеке через неделю после решения о переходе на латиницу.

По ее словам, преподаватели курсов прошли стажировку в Национальном научно-практическом центре «Тіл-Қазына» имени Шайсултана Шаяхметова.