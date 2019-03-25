В Казахстане хотят переименовать еще два города

Зампред демократической партии «Ак Жол» Казахстана Казбек Иса предложил переименовать Петропавловск, Павлодар и Семей, присвоив им имена видных казахских исторических личностей, передает РИА Новости.

Казбек Иса заявил, что Петропавловск должен называться именем хана Абыла, Павлодар — именем боровшегося за независимость Кенесары, а Семей должен взять название в честь Алихана Букейханова.

Напомним, 20 марта, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил переименовать Астану в Нур-Султан в честь первого президента страны Нурсултана Назарбаева. В тот же день парламент принял соответствующие поправки в Конституцию.

23 марта глава государства утвердил поправки и подписал соответствующий указ, позже в тот же день он вступил в силу после официального опубликования.