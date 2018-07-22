В Казахстане археологи обнаружили более 3 тысяч древних золотых изделий

В Казахстане в Тарбагатайском районе Восточно-Казахстанской области во время раскопок кургана Елеке Сазы археологи обнаружили около 3 тысяч изделий из золота, датированных 8-7 веками до нашей эры, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу акима области.

Отмечается, что в ходе изучения Тарбагатайскиго массива, было обнаружено 200 курганов. В процессе раскопок захоронения Елеке-2 было найдено более 3 тысяч золотых изделий.

«Среди них есть уникальные вещи, которых больше нет ни в одном могильнике. Например, женские серьги-колокольчики, пластины с четырьмя заклепками, женское ожерелье с драгоценными камнями. Также среди них имеются снаряжения из золота для лошадей», – говорится в сообщении.

По информации археолога Зейнолла Самашева, большое количество ценных находок в данном кургане позволяют предположить, что в нем могут быть захоронены мужчина и женщина – царствующие персоны или люди, относившиеся к элите сакского общества.

«Поражает технология изготовления изделий: золотой круговой бисер, которым украшали одежду мужчин и женщин, свидетельствует о том, что наши предки владели технологией микропайки, а также имели огромные знания в области металлургии», – говорится в сообщении.

Все находки позволяют предположить, что у людей того времени были развитые технологии, металлургическая специализация, а значит, были открыты разрезы, шахты, добыча руды, обогащение, плавка и получение конечного продукта.

«Была глубочайшая индустриальная культура. Это полностью меняет образ кочевого народа», – заявил аким области Даниал Ахметов.

На данный момент раскопки курганов в Тарбагатайском районе продолжаются.

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