В Казахстане арестованы участники акций протеста против выборов

Казахстанская полиция арестовала десятки людей в ходе редкой публичной акции протеста против предстоящих выборов, сообщает Голос Америки.

Акции состоялись в крупнейшем городе Казахстана Алматы и в недавно переименованной столице Нур-Султане.

Власти сообщили об аресте 80 человек.

Демонстранты выступали против того, что у них, по их мнению, не будет выбора на июньских выборах, объявленных вскоре после того, как в марте президент Нурсултан Назарбаев, правивший страной много лет, внезапно объявил о своей отставке.

Демонстранты призывали к бойкоту выборов.

По их словам, избрание кандидата от правящей партии, бывшего спикера Сената и союзника Назарбаева Касым-Жомарта Токаева, будет означать лишь продолжение старого правления.