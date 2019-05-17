В Катаре открыли второй стадион ЧМ-2022 по футболу

Второй стадион чемпионата мира по футболу 2022 года, «Аль-Вакра», открыли в Катаре в четверг. Как передает ТАСС, об этом сообщило французское агентство Франс Пресс.

Матчем открытия стала финальная игра Кубка эмира Катара, в которой «Аль-Духайль» победил «Аль-Садд» со счетом 4:1.

Разработанный архитектором Захой Хадидом стадион вмещает 40 000 зрителей. Стоимость строительства составила $575 млн.

Всего к мировому первенству будет построено или реконструировано восемь стадионов. Первой ареной, введенной в эксплуатацию, стала «Халифа» в Дохе, которая вмещает 40 тыс. зрителей.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах: Дохе, Лусаиле, Аль-Вакре, Аль-Хоре, Ар-Райяне, Умм-Салале и Аш-Шамале.

| 2019-05-17T02:07:22+00:00 17 мая 2019, 08:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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