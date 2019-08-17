В Катаре объяснили, зачем красят дороги в голубой цвет

Управление по проведению общественных работ Катара совместно с японской компанией начало претворять в жизнь экспериментальный проект по покраске улиц в центре Дохи в голубой цвет, чтобы охладить их, сообщила катарская газета «Ар-Райя» со ссылкой на инженера Саада аль-Досери.
«Температура темного асфальта на 20 градусов выше, чем фактическая температура, потому что черный цвет притягивает и излучает тепло, поэтому решено покрасить отдельные улицы в голубой цвет, чтобы уменьшить температуру асфальта на 15-20 градусов», — приводит газета слова аль-Досери.
Управление начало эксперимент с расположенной рядом с одной из основных достопримечательностей Дохи — старинным рынком Сук аль-Вакиф — улицы имени Абдаллы бен Джасема, где почти нет зеленых насаждений и летом температура воздуха поднимается до 50 градусов.
Инженер управления добавил, что наблюдения за температурными изменениями на выкрашенной в голубой цвет улице будут вестись полтора года.