В Катаре начался новый раунд переговоров между США и талибами

Новый раунд переговоров между США и Талибаном начался в Катаре в субботу, всего через несколько дней после того, как госсекретарь Майк Помпео заявил, что Вашингтон надеется до 1 сентября достигнуть мирного соглашения по Афганистану, сообщает Голос Америки.

Представитель талибов Забиулла Муджахид подтвердил Associated Press, что переговоры начались. Первоначально они были запланированы на утро. Однако только в полдень обе стороны в седьмой раз продолжили серию прямых переговоров, которые стартовали в прошлом году после назначения нового американского посланника по мирному урегулированию конфликта в Афганистане Залмая Халилзада.

Как и в предыдущих переговорах между Халилзадом и талибами, основное внимание будет уделено выводу войск США и гарантиям движения «Талибан», что Афганистан больше не будет убежищем для международных террористов.

Обе стороны говорят, что они пришли к пониманию вывода войск и гарантий, но детали еще не разработаны.