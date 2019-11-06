В Каталонию перед выборами направили дополнительные подразделения силовиков

Дополнительные силы государственных органов правопорядка – Национальной полиции и Гражданской гвардии — направлены в Каталонию для гарантии нормального проведения парламентских выборов, заявил и.о. премьера Педро Санчес.
«Мы направили большое количество представителей сил правопорядка, чтобы гарантировать нормальное проведение (выборов)», — заявил Санчес в интервью RTVE. Он также отметил «отличную координацию с (каталонскими правоохранительными органами – ред.) Mossos de Escuadra», чего, по словам Санчеса, не было в 2017 году, во время проведения незаконного референдума о независимости и после него. По словам и.о. премьера, «гарантия безопасности нормального проведения выборов» — обязанность «всех политических институтов».(РИА Новости)