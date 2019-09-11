В Каталонии сторонники независимости устроили беспорядки

Радикально настроенные сторонники независимости Каталонии устроили беспорядки у здания парламента в Барселоне, сообщает РИА Новости.

Более сотни человек собрались перед зданием каталонского парламента, бросая в полицейских дымовые шашки и банки. Также они повалили заграждения и развели костер. Молодые люди, многие в подвыпившем состоянии, скандируют «Улицы всегда будут нашими» и «Независимость», а также кричат оскорбления в адрес полицейских.

Митингующих просят разойтись, предупреждая, что в противном случае могут применить силу.

Ранее в Барселоне прошел митинг в поддержку независимости, в котором приняли участие 600 тысяч человек. Он закончился мирно, однако затем несколько сотен человек направились протестовать к парламенту.

| 2019-09-11T23:39:47+00:00 12 сентября 2019, 01:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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