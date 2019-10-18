В Каталонии проходит всеобщая забастовка

В испанском регионе Каталония в пятницу, 18 октября, началась всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов. В аэропорту Барселоны отменены десятки рейсов компаний Iberia и Vueling, прекратили работу работники городского порта и «дочки» немецкого концерна Volkswagen — компании Seat, филиалы крупной цепи супермаркетов Bonpreu закрыты.

Железнодорожное сообщение пока функционирует без перебоев, однако еще с утра демонстранты перекрыли дороги во всем регионе. В Барселону для участия в запланированном массовом митинге из различных регионов Каталонии движутся участники сразу пяти «маршей свободы». (Русская Служба DW)

| 2019-10-18T16:10:19+00:00 18 октября 2019, 18:15|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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