В Каталонии проходит всеобщая забастовка

В испанском регионе Каталония в пятницу, 18 октября, началась всеобщая забастовка в знак протеста против тюремных приговоров, вынесенных Верховным судом в Мадриде девятерым лидерам каталонских сепаратистов. В аэропорту Барселоны отменены десятки рейсов компаний Iberia и Vueling, прекратили работу работники городского порта и «дочки» немецкого концерна Volkswagen — компании Seat, филиалы крупной цепи супермаркетов Bonpreu закрыты.

Железнодорожное сообщение пока функционирует без перебоев, однако еще с утра демонстранты перекрыли дороги во всем регионе. В Барселону для участия в запланированном массовом митинге из различных регионов Каталонии движутся участники сразу пяти «маршей свободы». (Русская Служба DW)