В Каталонии продолжают блокировать дороги

Акции протеста продолжаются в Каталонии в связи с вынесением приговора Верховным судом по делу о проведении незаконного референдума о независимости в 2017 году.

На настоящий момент заблокированы шесть трасс, сообщает Каталонская служба дорожного движения. По данным железнодорожной компании Renfe, восстановлено движение (правда, при ограниченной скорости) на высокоскоростных линиях Барселона-Жирона-Фигерас, поезда Барселона-Мадрид ходят по расписанию, движение на пригородных направлениях в настоящий момент полностью восстановлено. Ранее утром члены радикальной организации «Комитеты защиты республики» (CDR) на некоторое время перекрыли железнодорожные пути на участке Матаро-Барселона, было также прервано движение между муниципалитетами Сан-Мигель-де-Флувья и Фласса после того, как срезанное бензопилой дерево упало на контактную линию.

Ситуация в барселонском аэропорту Эль-Прат, где накануне происходили столкновения между митингующими и представителями сил правопорядка, спокойная. (РИА Новости)