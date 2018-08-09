В Каспийском море сел на мель исследовательский теплоход

Научно-исследовательское судно «Тюлень-10» село на мель в северной части Каспийского моря, утечки нефтепродуктов нет, сообщает ГУМЧС России по Астраханской области.

Инцидент произошел в 11.00 (10.00 мск) четверга в районе 150 километра Волго-Каспийского канала.

«На судне находится 14 человек (запас еды 10 суток). Погибших и пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Маршрут следования Астрахань – северная часть Каспийского моря. Данный судоходный участок в зоне ответственности морского порта «Оля». Движение судов по данному участку Волго-Каспийского канала не нарушено.

В ближайшее время ожидается прибытие в район происшествия судна «СМ-сервис» для снятия с мели теплохода «Тюлень-10».

29 просмотров