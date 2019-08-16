В Каспии обнаружены обломки потерпевшего крушение самолета ВВС Азербайджана

Обнаружены обломки самолета ВВС Азербайджана, потерпевшего крушение 24 июля.

Информация об этом была опубликована на странице министерства национальной обороны Турции в соцсети Twitter.

Отмечается, что обломки самолета найдены специалистами по подводному поиску и спасению ВМС Турции, поиски пилота — полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева и «черного ящика» продолжаются.

Напомним, что 24 июля в 22:00 самолет МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение. В ходе учебно-тренировочного полета самолет внезапно пропал с экранов радаров, связь с ним прервалась.

По предварительной версии, истребитель упал в Каспийское море.

Созданная по поручению министра обороны Азербайджана комиссия расследует причины авиакатастрофы. Военная прокуратура возбудила уголовное дело. Создана следственная группа, проводятся следственные действия.