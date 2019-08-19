В Кашмире возобновила работу часть учебных заведений и все правительственные учреждения

По его информации, власти также восстановили работу примерно двух третей стационарных телефонов. Доступ населения к сотовой связи и интернету, как ожидается, будет полностью восстановлен после повторного анализа ситуации в сфере безопасности в регионе.

Комендантский час, а также ограничения на использование сотовой связи и интернета были введены в индийской части Кашмира две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир. В соответствии с этим законом, штат был разделен на две союзные территории: Джамму и Кашмир и Ладакх. При этом союзная территория Джамму и Кашмир сохранила свой законодательный орган (ассамблею), в то время как Ладакх получил статус союзной территории, не имеющей регионального парламента.