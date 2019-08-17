В Кашмире семь человек погибли из-за схода оползня

По меньшей мере семь человек, большинство из которых дети, погибли, еще шесть пострадали в результате схода оползня в подконтрольной Пакистану части Кашмира, сообщает газета Dawn.
Инцидент произошел в расположенной в гористой местности деревне Потхи Чаприян Хилоти (Pothi Chapriyan Hiloti). По словам представителя местной полиции, рядом с ней находится канал для подачи воды для строящегося гидроэнергетического объекта. Из-за проливных дождей канал наполнился водой, она скапливалась в оползневой зоне на горе.
Как указывает газета, давление воды и неослабевающие дожди привели к оползню, который обрушился на три дома. Сразу после этого к разрушенным зданиям бросились местные жители. Они спасли мать одного из семейств, которая была в критическом состоянии, и пятерых ее детей, получивших легкие ранения и ушибы. Женщину доставили в больницу.
Официальный представитель непризнанного региона Азад Кашмир («Свободный Кашмир»), территории, которую контролирует Пакистан, сообщил газете, что в текущем году в результате инцидентов, связанных с дождями в некоторых районах, погибли по меньшей мере 43 человека и еще 20 пострадали.
| 2019-08-17T17:58:22+00:00 17 августа 2019, 18:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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