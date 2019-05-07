В Карабахе нет линии соприкосновения, там есть линия фронта

Многие эксперты опасаются того, что если не будет каких-либо подвижек в переговорном процессе, то велик риск возобновления напряженности на линии соприкосновения войск. Насколько данный тезис верен, об этом рассказал # российский политолог Олег Кузнецов.

«Для начала давайте разберемся в терминологии: напряженность изо дня в день сохраняется в отношениях между Азербайджаном и Арменией по причине нагорно-карабахского конфликта уже тридцать лет. Все это время, если вы не забыли, две страны находятся в состоянии войны, в Карабахе нет линии соприкосновения, там есть линия фронта, на которой каждую ночь случаются обстрелы и перестрелки, которые пресса двух стран стыдливо называет «нарушениями режима прекращения огня»», — считает эксперт.

По его словам, напряженность на линии фронта была последние два с половиной десятилетия, есть сегодня, и сохранится в будущем до тех пор, пока война не завершится.

Эксперт считает, что если кто-то из экспертов или журналистов через такие псевдо-«политкорректные» формулировки говорит о возобновлении полномасштабных боевых действий, то в его понимании вероятность этого увеличивается день ото дня.

«Причем для этого, особенно со стороны Азербайджана, существуют не столько политические, сколько экономические причины», — сказал он.

Аналитик также думает, что если Армения добровольно в ближайшее время не уйдет из Карабаха, то Азербайджану не останется ничего другого, как выпроводить ее оттуда силой.

«Азербайджан мог мириться с оккупацией территорий, пока такое положение дел не мешало его экономическому росту и дальнейшему развитию, пока страна существовала и развивалась за счет добычи углеводородов — нефти и газа», — считает он.

Однако у Азербайджана есть и иные источники экономического развития — рудные полезные ископаемые, являющиеся сырьевой основой для восстановления и развития металлургии, добавил он.

«Если я не ошибаюсь, в марте этого года было подписано соглашение с корпорациями Италии и Китая об инвестировании в эту отрасль азербайджанской экономики чуть ли не двух миллиардов долларов. При этом не надо забывать, что большая часть месторождений меди, бокситов и железа находится под оккупацией, поэтому их разработка и эксплуатация будут невозможны без восстановления над ними юрисдикции Азербайджана.

Нет сомнения в том, что эти инвестиции официальный Баку возвращать не будет, а поэтому война, как фактор потенциального экономического развития страны, является неизбежной. Но, повторюсь еще раз, это неизбежно уже в обозримой перспективе, если Армения сама без принуждения не уйдет из Карабаха и прилегающих к нему районов», — добавил он.

Кузнецов также добавил, что власти Азербайджана очень мудро привлекли на свою сторону Италию и Китай, которые в случае войны будут вынуждены встать на сторону официального Баку, чтобы сохранить свои инвестиции.

«Италия будет блокировать любые попытки политического давления стран Европейского Союза на Азербайджан, и в первую очередь — Франции, а Китай будет нейтрализовать аналогичные стремления России спасти от военного поражения своего южно-кавказского сателлита. Поэтому Еревану в ближайшей перспективе ничего не остается другого, как уйти из Карабаха добровольно», — резюмировал он.