В Канне вводят жесткие экологические ограничения в отношении круизных судов

Курортный город Канн намерен ввести жесткие экологические ограничения в отношении круизных судов. Об этом сообщила газета Le Parisien со ссылкой на власти города.

Как показало исследование, проведенное по их заказу, за 12 месяцев круизные лайнеры приносят с собой в Канн загрязнение, сравнимое с тем, которое могло бы исходить от одного миллиона автомобилей. Теперь, начиная с 2020 года, вводится, в частности, правило, запрещающее туристическим судам пересекать границу внешней акватории порта в случае, если они используют топливо с содержанием серы, превышающим 0,1%.

Это более жесткая норма в отношении топлива, чем та, что действует с 2015 года во всей Франции и ограничивает содержание серы в топливе пассажирских кораблей 1,5%. Для остальных же судов она равна 3,5%, но только в том случае, если стоянка лайнера не превышает двух часов.

Канн — четвертый по значимости туристический порт Франции — он уступает только Марселю, Аяччо и Гавру. Власти рассчитывают, что в этом году на борту круизных лайнеров в город прибудут не менее 400 тыс. туристов, которые потратят в Канне порядка €56 млн.

Современный лайнер — это своего рода плавучий остров, являющийся серьезным источником загрязнения. Так, с судна, на борту которого находятся 3 тыс. пассажиров, за неделю в море сливается 800 тыс. литров нечистот из туалетов, 90 тыс. литров загрязненной воды из машинного отделения. По правилам эти жидкие отходы должны проходить очистку — но реально это проверить крайне трудно.

Одновременно с этим в моря и океаны из такого круизного корабля попадает 4 млн литров воды, использованной в душевых и ванных комнатах и не подвергающейся какой-либо очистке. Загрязнение же воздуха от такого лайнера сравнимо с тем, которое могло бы исходить от 15 тыс. автомашин.(ТАСС)