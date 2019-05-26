В Канне британец погиб при столкновении двух яхт

Британец погиб от остановки сердца после столкновения двух яхт недалеко от города Канн на юге Франции, сообщает газета Parisien.
Уточняется, что столкновение перед набережной Круазетт произошло в субботу вечером, когда закрывался Международный Каннский фестиваль. По предварительным сведениям, капитан яхты Vision начал движение и врезался в яхту Minx, которая стояла на якоре.
«Один из членов экипажа Minx… был ранен. Региональный центр по наблюдению и спасению на море (Crossmed) был сразу же предупрежден и отправился на место (происшествия – Прим. ред.) наряду с пожарными. Жертве оказали помощь. Несмотря на попытки реанимировать, молодой человек, рождённый в июле 1991 года и имеющий британское гражданство, скончался», — сообщил телеканал LCI, передает ria.ru.
Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.