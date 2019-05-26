В Канне британец погиб при столкновении двух яхт

Британец погиб от остановки сердца после столкновения двух яхт недалеко от города Канн на юге Франции, сообщает газета Parisien.
Уточняется, что столкновение перед набережной Круазетт произошло в субботу вечером, когда закрывался Международный Каннский фестиваль. По предварительным сведениям, капитан яхты Vision начал движение и врезался в яхту Minx, которая стояла на якоре.
«Один из членов экипажа Minx… был ранен. Региональный центр по наблюдению и спасению на море (Crossmed) был сразу же предупрежден и отправился на место (происшествия – Прим. ред.) наряду с пожарными. Жертве оказали помощь. Несмотря на попытки реанимировать, молодой человек, рождённый в июле 1991 года и имеющий британское гражданство, скончался», — сообщил телеканал LCI, передает ria.ru.
Сообщается, что причиной смерти стала остановка сердца.

| 2019-05-26T15:40:48+00:00 26 мая 2019, 16:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss