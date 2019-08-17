В Канаде женщина чудом выжила, упав с высоты около полутора километров

На востоке Канады 30-летняя женщина выжила во время неудачного прыжка с парашютом, сообщает Newsweek

Инцидент произошел несколько дней назад в Труа-Ривьере (Квебек). У пострадавшей не раскрылся парашют во время прыжка, она попыталась воспользоваться запасным, но и он не сработал.

Женщина приземлилась в лесу, застряв в ветвях деревьев, что, скорее всего, и позволило избежать смертельных травм. В настоящий момент она находится в больнице с многочисленными переломами.

По словам местных полицейских, экстремалка не впервые прыгает с парашютом.

Свидетели считают настоящим чудом, что пострадавшей удалось выжить после падения с такой высоты.