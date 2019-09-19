В Канаде зафиксирован первый случай заболевания, связанного с вейпом

Канадские медики заявили о первом случае заболевания, связанного с вейпингом, сообщает телеканал CTV.

У пациента школьного возраста в городе Лондон (провинция Онтарио) обнаружили серьезное заболевание дыхательных путей. Его подключили к системе жизнеобеспечения. Он курил электронные сигареты почти ежедневно, и других проблем со здоровьем у него не было.

«Не было других причин … Единственная проблема, которую выявили, это что он курил электронные сигареты. Насколько мы знаем, это первый случай заболевания, связанного с вейпингом, в Канаде», — заявил доктор Кристофер Маки.

В этот же день власти Онтарио пообещали, что начнут отслеживать влияние вейпинга на здоровье. Министр здравоохранения провинции Кристин Эллиотт выпустила приказ, обязующий все общественные больницы в Онтарио предоставлять статистику о легочных заболеваниях, связанных с вейпингом. (РИА Новости)

| 2019-09-19T09:52:13+00:00 19 сентября 2019, 11:43|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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