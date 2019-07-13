В Канаде спасли запутавшегося в сетях полярного кита

В заливе Святого Лаврентия в Канаде членам спасательной экспедиции удалось обнаружить и освободить от рыболовецких снастей кита. Об этом сообщает телеканал CBC.

Отмечается, что рыболовецкие сети, мешавшие животному погрузиться в воду, были срезаны с его хвоста специалистами. Кит оказался пятилетним самцом, его обнаружили впервые еще в апреле у атлантических берегов США, передает iz.ru.

Спасатели продолжают искать в заливе еще двух запутавшихся полярных китов. По данным специалистов, найти их не так просто, поскольку они много времени проводят под водой.

| 2019-07-13T16:18:50+00:00 13 июля 2019, 16:54|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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