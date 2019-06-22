В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Смотритель зоопарка близ канадского города Кэмбридж в провинции Онтарио получил серьезные травмы в результате нападения слона. Об этом накануне сообщил телеканал CBC.

Мужчина доставлен в больницу на вертолете. Он получил тяжелые травмы, его состояние не уточняется.

Обстоятельства случившегося выясняются. Для расследования инцидента в зоопарк прибыли сотрудники Министерства труда Канады, передает korrespondent.net.

Это уже не первый случай нападения слонов на человека в этом зоопарке. В 1989 году здесь погиб сотрудник, пытавшийся остановить драку двух животных. В 1992 году два слона атаковали одного из смотрителей во время ежедневного шоу, сломав ему ногу.

| 2019-06-22T09:33:02+00:00 22 июня 2019, 09:45|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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