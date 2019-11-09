В Канаде решили ограничить английский язык

Власти канадской провинции Квебек будут предоставлять госуслуги исключительно на французском языке. Об этом заявил премьер-министр региона Франсуа Легольт, передает «Укринформ».

По его словам, это решение не потребует внесения изменений в законодательство, поскольку действующие нормы обеспечивают приоритетное использование в провинции французского языка. Изменения коснутся в основном иммигрантов, исключение сделают для представителей коренных народов Квебека и потомков тех, кто учился в англоязычной среде.

«Если ваши родители ходили в англоязычную школу, то у вас есть определенные права в Квебеке, и мы будем уважать их. Если же вы новый иммигрант, то мы должны говорить с вами по-французски», — отметил Легольт.

В 2014 году власти Квебека потребовали от владелицы женского бутика Delilah’s Ивы Купер (Eva Cooper) пользоваться в Facebook французским языком вместо английского. По словам чиновников, девушка может применять английский на своей личной странице, а также в личной переписке. Однако все посты в сообществе ее магазина необходимо писать на французском, как того требует статья 52 принятой в провинции «Хартии французского языка» (Charte de la Langue Française).

«Хартия французского языка» закрепила официальный статус французского на территории Квебека в 1977 году. Равенство английского и французского в Квебеке с тех пор признается только в организациях федерального уровня и в судах. Во всех остальных местах английский может использоваться только при наличии обязательного французского обозначения. Так, на квебекских вывесках, рекламных щитах и дорожных знаках все надписи должны быть на французском. Их текст может дублироваться на английском, однако размер английских букв не должен превышать три четверти от размера французских. Надписи на остальных языках не ограничены в размере (lenta.ru)