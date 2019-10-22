В Канаде проходят парламентские выборы

В Канаде в понедельник проходят парламентские выборы после напряженной предвыборной кампании, по результатам которой либеральное правительство может потерять власть после всего одного срока, сообщает Голос Америки.

47-летний премьер-министр Джастин Трюдо, в 2015 году набравший уверенное парламентское большинство, возглавил первое либеральное правительство за 10 лет. За время пребывания в должности он приобрел репутацию заступника либеральных идей по всему миру благодаря своим инициативам в поддержку свободной торговли, разнообразия и природоохранной политики, а также активной роли на мировой арене.

Бывший президент США Барак Обама пошел на беспрецедентный шаг и 16 октября опубликовал твит в поддержку Трюдо, призвав канадцев переизбрать премьер-министра, позиции которого в последнее время ослабли.

«Миру нужно его прогрессивное лидерство», – написал Обама.

Однако, возможно, этого окажется недостаточно, чтобы изменить мнение канадцев по поводу последних скандалов с участием Трюдо.

| 2019-10-22T00:04:19+00:00 22 октября 2019, 05:31|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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