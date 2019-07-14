В Канаде при крушении самолета погибли три человека

В канадской провинции Квебек при падении небольшого самолета три человека погибли и один получил ранения  Об этом в субботу, 13 июля, сообщил телеканал CTV.
Отмечается, что инцидент произошел в пятницу вечером на севере провинции недалеко от озера Булинь.
На место происшествия прибыли спасатели, которые обнаружили трех погибших мужчин и одного выжившего. Последний был доставлен в ближайшую больницу на вертолете.
В полиции заявили, что все четверо мужчин в возрасте 60-70 лет были друзьями и направлялись в район Чибугамо для рыболовной экспедиции, передает korrespondent.net.
По факту авиакатастрофы начато расследование.
| 2019-07-14T01:40:49+00:00 14 июля 2019, 08:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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