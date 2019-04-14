В Канаде неизвестный устроил стрельбу в церкви

Один человек погиб и один получил ранения в результате стрельбы в церкви в городе Сэлмон-Арм (провинция Британская Колумбия). Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

Инцидент произошел во время службы в Церкви Христа, когда 25-летний мужчина вошел в помещение и несколько раз выстрелил в двух прихожан. Один из них погиб на месте, второй был госпитализирован. Полиция задержала стрелка. Его имя не раскрывается.

По предварительной информации, полиция не связывает преступление с религиозными мотивами задержанного.

Сэлмон-Арм находится примерно в 460 км к северо-востоку от Ванкувера — крупнейшего города Британской Колумбии.

| 2019-04-15T07:13:07+00:00 15 апреля 2019, 07:13|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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