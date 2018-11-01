В Канаде из-за звонков с угрозами закрыли около 20 школ

Почти 20 школ закрыли в провинции Нью-Брансуик на востоке Канады в среду из-за двух поступивших звонков с угрозами, сообщает телеканал CBC со ссылкой на заявление полиции, пишет РИА Новости.

Как сообщила полиция, два звонка с угрозами в отношении одной из школ города Эдмундстон были получены в 05.34 и 06.15 по местному времени. В 07.05 было принято решение приостановить школьные занятия на один час, однако чуть позже уроки были полностью отменены.

Полиция Эдмунсона и королевская конная полиция Канады расследуют инцидент. Правоохранительные органы также не исключают того, что это розыгрыш на Хэллоуин. «Это мог быть проделкой, потому что сегодня Хэллоуин, но мы не можем рисковать в такой ситуации», — говорится в заявлении полиции.

Как сообщает телеканал, всего занятия были отменены в 18 школах, таким образом инцидент затронул 5 тысяч учеников и 400 учителей.

52 просмотров