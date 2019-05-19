В Канаде из-за лесных пожаров перекрыты несколько автодорог

Лесные пожары стали причиной эвакуации населения в центральной части западной провинции Альберта. Об этом  сообщае ТАСС со ссылкой на телеканал CTV.

В настоящее время здесь зафиксированы три неконтролируемых пожара площадью от 5 до 25 тыс. га каждый. В результате власти региона приняли решение об эвакуации жителей одного из районов небольшого поселения Мальборо, которое находится примерно в 30 км к западу от города Эдсон. Пожарные сообщают, что огонь уже угрожает нескольким жилым строениям. Точное число людей, которым предписано покинуть свои дома, не сообщается.

Полиция перекрыла несколько автодорог в непосредственной близости от очагов возгорания из-за сильного дыма. О жертвах и разрушениях пока информации не поступало.

| 2019-05-20T07:38:37+00:00 20 мая 2019, 07:50|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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