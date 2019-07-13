В Камеруне повстанцы похитили около 30 человек — СМИ

«Три транспортных автобуса выехали из Фундонга (город -ред.) в Баменду (город – ред.) и были остановлены в Бело (коммуна – ред.) вооруженными сепаратистами… Всем пассажирам было приказано сойти и отдать свои удостоверения личности. Их увели в леса в неизвестном направлении. Сейчас они (пассажиры – ред.) по-прежнему с ними», — заявил агентству водитель, который стал очевидцем инцидента.

Местные жители отметили, что похищение последовало за столкновениями между группировками сепаратистов в этом районе. Один из жителей, который пожелал сохранить анонимность, сказал агентству, что настоящей причиной конфликта стало то, что одна из группировок отказалась отдать оружие другой. Поэтому сепаратисты собираются держать в заложниках пассажиров автобусов, пока не получат обратно свое оружие. Местные власти сообщили агентству, что движение вдоль дороги было остановлено, и начался поиск заложников.