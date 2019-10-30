В Камеруне 42 человека погибли из-за оползня

По крайней мере 42 человека погибли в результате вызванного проливными дождями и наводнением оползня на западе Камеруна. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на местную прессу.

Ранее AFP информировало о 33 погибших.

«Из грязевого потока и обломков строений извлекли тела 42 человек, среди них 26 детей», — цитирует Reuters местный телеканал CRTV.

Как отметил губернатор Западного региона Ава Фонка Августин, вызванный наводнением оползень произошел в селении Бамунгум. По его словам, разрушены более 20 домов.

Власти Камеруна направили в район бедствия спасателей и воинские подразделения для защиты и оказания помощи населению затронутых наводнением районов. Западный регион посетил министр децентрализации и местного управления Эланга Обам Жорж.
| 2019-10-30T10:12:08+00:00 30 октября 2019, 12:28|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss