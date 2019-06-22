В Камбодже не менее трех человек погибли при обрушении строящегося здания

Как сообщает полиция, обрушение произошел около 05.00 по местному времени (01.00 мск).

«Некоторые люди, в основном строители, оказались в ловушке под обломками, и количество погибших и пострадавших пока не известно, пока спасатели убирают обломки в поисках жертв», — сообщают правоохранительные органы, передает ria.ru.