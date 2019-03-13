В Калифорнии введут мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду может объявить мораторий на смертную казнь в своем штате, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Источники сообщили телеканалу, что Ньюсом смягчит приговоры всем заключенным, приговоренным к смертной казни.
«Я не верю, что цивилизованное общество может считать себя лидером в мире, пока его правительство продолжает одобрять преднамеренную и дискриминационную казнь своих людей», — приводит телеканал слова губернатора. Ожидается, что Ньюсом объявит об отмене казни на пресс-конференции в среду утром.
По данным издания New York Times, в Калифорнии более 700 заключенных находятся в ожидании исполнения смертного приговора.
| 2019-03-13T08:48:13+00:00 13 марта 2019, 09:52|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss