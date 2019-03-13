В Калифорнии введут мораторий на смертную казнь

«Я не верю, что цивилизованное общество может считать себя лидером в мире, пока его правительство продолжает одобрять преднамеренную и дискриминационную казнь своих людей», — приводит телеканал слова губернатора. Ожидается, что Ньюсом объявит об отмене казни на пресс-конференции в среду утром.

По данным издания New York Times, в Калифорнии более 700 заключенных находятся в ожидании исполнения смертного приговора.