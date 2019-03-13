В Калифорнии введут мораторий на смертную казнь

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом в среду может объявить мораторий на смертную казнь в своем штате, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.
Источники сообщили телеканалу, что Ньюсом смягчит приговоры всем заключенным, приговоренным к смертной казни.
«Я не верю, что цивилизованное общество может считать себя лидером в мире, пока его правительство продолжает одобрять преднамеренную и дискриминационную казнь своих людей», — приводит телеканал слова губернатора. Ожидается, что Ньюсом объявит об отмене казни на пресс-конференции в среду утром.
По данным издания New York Times, в Калифорнии более 700 заключенных находятся в ожидании исполнения смертного приговора.