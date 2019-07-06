В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1

Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. Четвертого июля там произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.