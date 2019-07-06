В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1

На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 7,1, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения располагался в 193 километрах севернее Лос-Анджелеса, его очаг залегал на глубине десяти километров, передает РИА Новости.
Это второе землетрясение в этом регионе за последние дни. Четвертого июля там произошло землетрясение магнитудой 6,6. Эпицентр подземных толчков располагался в 18 километрах к северо-востоку от города Риджкрест, очаг залегал на глубине 8,7 километра.