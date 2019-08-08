В Калифорнии четыре человека погибли в результате серии нападений

Инциденты произошли в городе Гарден-Гроув в среду. Как сообщили в полиции, изначально подозреваемый 33-летний местный житель предпринял попытку ограбления в одной из пекарен, а потом направился к жилому комплексу, где напал с ножом на двух человек. Один из них скончался на месте, второй скончался в больнице от полученных ранений. Позднее мужчина ограбил два местных офиса, тяжело ранив женщину, а также напал на мужчину на заправке. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с глубокими порезами на лице. Затем подозреваемый направился в соседний город Санта-Ана и убил одного человека на парковке ресторана быстрого питания.(РИА Новости)