В каирском зоопарке перекрасили домашних ослов в зебр

Владельцы одного из зоопарков в Каире для привлечения посетителей выдавали домашних ослов за зебр, нарисовав на них краской черные полосы, сообщает телеканал Extra news.

Подлог заметил египетский десятиклассник, Мухаммед Сархан, приехавший в столицу из провинции на экскурсию. Во время посещения Международного парка, расположенного в каирском районе Наср-сити, он обратил внимание на стоявших за небольшим деревянным забором двух зебр. На глаза одной из них стекала черная краска. Приглядевшись, юноша, заметил, что черные полосы растекаются и в области морды парнокопытного, а также его туловища. Стоящая в Египте в последние несколько дней жара на глазах изумленного школьника неумолимо превращала экзотическое животное в обыкновенного для египетских улиц домашнего осла.Юноша тут же выложил сделанные им фото «зебр» в социальные сети, получив много «лайков» и комментариев.

РИА Новости

40 просмотров
| 2018-07-23T23:33:53+00:00 24 июля 2018, 07:00|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

По теме

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss